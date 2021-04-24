«Шальке» обратится в полицию после нападения фанатов на футболистов

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
АрсеналЭвертон
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольРух В
0:3
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургКёльн
2:3
закончен
Франция / Лига 1
РеймсМарсель
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
6:4
закончен
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
4:1
закончен
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
1:3
закончен
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
4:2
закончен
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
2:4
закончен
Евролига
ЦСКА Фенербахче
78:67
закончен
Барселона Зенит
81:78 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бруклин НетсБостон Селтикс
109:104
закончен
Атланта ХоуксМайами Хит
118:103
закончен
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
108:102
закончен
Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
109:129
закончен
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
104:109
закончен
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
118:97
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
128:130
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралАхмат
0:1
1 тайм
ЗенитРотор
16:30
ТамбовЛокомотив М
19:00
Динамо МХимки
19:00
Англия / Премьер-лига
ЛиверпульНьюкасл Юнайтед
0:0
1 тайм
Вест Хэм ЮнайтедЧелси
19:30
Шеффилд ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
22:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскТомь
1:1
закончен
ЕнисейСпартак-2
3:2
2 тайм
ОренбургНижний Новгород
2:0
2 тайм
ВелесИртыш
0:0
1 тайм
ШинникКрылья Советов
1:1
1 тайм
АкронАлания
15:00
ЧайкаЧертаново
16:00
Краснодар-2Нефтехимик
16:00
Торпедо МТекстильщик
16:00
ФакелВолгарь
16:00
БалтикаДинамо-Брянск
19:00
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенБрест
1:0
1 тайм
МетцПСЖ
18:00
Испания / Примера
ЭльчеЛеванте
15:00
ВальядолидКадис
17:15
ВаленсияАлавес
19:30
Реал МадридБетис
22:00
Италия / Серия А
ДженоаСпеция
16:00
ПармаКротоне
19:00
СассуолоСампдория
21:45
Германия / Бундеслига
МайнцБавария
16:30
УнионВердер
16:30
ФрайбургХоффенхайм
16:30
ВольфсбургБоруссия Д
16:30
БайерАйнтрахт Ф
19:30
Украина / Премьер-лига
КолосВорскла
17:00
Днепр-1Минай
17:00
ЛьвовДесна
19:30
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
19:30
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
22:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
02:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
04:00
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
04:00
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
05:00
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
20:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
22:30
Индиана ПэйсерсДетройт Пистонс
02:00
Майами ХитЧикаго Буллз
03:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
03:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
03:30
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
04:00
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
05:00
Россия / Премьер-Лига
УфаСочи
14:00
РостовАрсенал
16:30
Спартак МЦСКА
16:30
РубинКраснодар
19:00
Италия / Серия А
БеневентоУдинезе
13:30
Интер МВерона
16:00
ФиорентинаЮвентус
16:00
КальяриРома
19:00
АталантаБолонья
21:45
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБёрнли
14:00
Лидс ЮнайтедМанчестер Юнайтед
16:00
Астон ВиллаВест Бромвич Альбион
21:00
Украина / Премьер-лига
ЗаряОлимпик Д
14:00
АлександрияШахтёр Д
17:00
Динамо КИнгулец
17:00
Франция / Лига 1
НиццаМонпелье
14:00
СтрасбургНант
16:00
РеннДижон
16:00
ЛорьянБордо
16:00
ЛансНим
16:00
АнжеМонако
18:05
ЛионЛилль
22:00
Испания / Примера
УэскаХетафе
15:00
ВильярреалБарселона
17:15
СельтаОсасуна
19:30
СевильяГранада
19:30
Атлетик БАтлетико М
22:00
Германия / Бундеслига
РБ ЛейпцигШтутгарт
16:30
Боруссия МАрминия
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
22:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
01:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
02:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Нижний Новгород
14:00
Енисей Калев
14:00
Химки Автодор
14:00
УНИКС Локомотив-Кубань
14:00
Астана Цмоки-Минск
14:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсБостон Селтикс
20:00
Бруклин НетсФиникс Санз
22:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
23:00
Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
02:00
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
02:30
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
03:00
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
05:00
Развернуть

Спортивные новости

«Шальке» обратится в полицию после нападения фанатов на футболистов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Гельзенкирхенский «Шальке-04» подаст заявление в полицию из-за нападения фанатов клуба на игроков, сообщается на официальном сайте команды.

20 апреля после поражения от «Арминии» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии «кобальтовые» впервые с 1988 года покинули высший дивизион. После игры разгневанные фанаты забросали игроков яйцами. Также сообщалось о нападении на нескольких футболистов.

После инцидента «Шальке» принял решение приостановить тренировки до 26 апреля. После занятия будут возобновлены при повышенных мерах безопасности. Также клуб намерен провести собственное расследование.

После 30 туров чемпионата Германии «Шальке» с 13 очками идет на последнем, 18-м месте. В заключительных матчах Бундеслиги клуб сыграет с «Хоффенхаймом», берлинской «Гертой», франкфуртским «Айнтрахтом» и «Кельном».

Ранее сообщалось, что болельщики «Манчестер Юнайтед» пробрались на базу клуба с требованием ухода владельцев клуба, семьи Глейзеров.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.