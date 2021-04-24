«Шальке» обратится в полицию после нападения фанатов на футболистов

Гельзенкирхенский «Шальке-04» подаст заявление в полицию из-за нападения фанатов клуба на игроков, сообщается на официальном сайте команды.

20 апреля после поражения от «Арминии» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии «кобальтовые» впервые с 1988 года покинули высший дивизион. После игры разгневанные фанаты забросали игроков яйцами. Также сообщалось о нападении на нескольких футболистов.

После инцидента «Шальке» принял решение приостановить тренировки до 26 апреля. После занятия будут возобновлены при повышенных мерах безопасности. Также клуб намерен провести собственное расследование.

После 30 туров чемпионата Германии «Шальке» с 13 очками идет на последнем, 18-м месте. В заключительных матчах Бундеслиги клуб сыграет с «Хоффенхаймом», берлинской «Гертой», франкфуртским «Айнтрахтом» и «Кельном».

Ранее сообщалось, что болельщики «Манчестер Юнайтед» пробрались на базу клуба с требованием ухода владельцев клуба, семьи Глейзеров.