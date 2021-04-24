Гладилин: проиграв ЦСКА, «Спартак» рискует не попасть в Лигу Европы

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил готовность команды к дерби против ЦСКА. Он не сомневается в том, что соперники проведут яркий матч.

«Будет интересный футбол, матч будет бескомпромиссный. Обеим командам нужны только победы, ничья их не устроит. К тому же, обе они должны реабилитироваться перед болельщиками после неудач, так что жду боевого и результативного футбола. И «Спартак», и ЦСКА максимально будут настроены на победу», — выразил уверенность Гладилин в интервью «Газете.Ru».

Специалист высказался о последних неудачах «Спартака» — красно-белые потерпели поражения от «Локомотива» и «Уфы». Но если проигрыш «железнодорожникам» не стал катастрофой, считает Гладилин, то поражение в игре с командой из столицы Башкортостана — вина главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

«Спартак» и «Локомотив» — равные соперники, просто Марко Николич лучше выстроил тактику. Но «Спартак» играл ничуть не хуже — а на мой взгляд, даже интереснее. Повлияло удаление игрока, однако проиграть равному сопернику не обидно. Вот игра с «Уфой» — это провал, непонятно было, что творилось в «Спартаке». Команда, которая идет на вылет, обыгрывает в гостях 3:0 команду, борющуюся за Лигу чемпионов! «Спартак» был полностью деморализованным, игроки вышли с шапкозакидательским настроением. Здесь полная вина Тедеско в том, что он не мотивировал футболистов, не разобрал ситуацию. В обороне бардак, в атаке игра не шла. Если «Спартак» сейчас проиграет ЦСКА, то может не попасть даже в Лигу Европы», — опасается Гладилин.

Говоря о ЦСКА, известный в прошлом футболист заметил, что игра команды не изменилась с приходом нового главного тренера Ивицы Олича. При этом «Спартак» не имеет права недооценивать соперника, подчеркнул Валерий Павлович.

«В игре ЦСКА пока изменений нет. За такой короткий период реализовать новые идеи и перестроить команду нереально — значит, Олич доигрывает сценарий, который был при Викторе Гончаренко. Конечно, Олич не забыл, как побеждал «Спартак» в бытность игроком, мотивации будет достаточно. У ЦСКА есть опытные и классные футболисты, которые знают, как играть против красно-белых — это и Игорь Акинфеев, и Никола Влашич. Так что в этом проблемы не будет. «Спартаку» нельзя недооценивать соперника или надеяться на преимущество в мастерстве. Если он хочет победить, то должен выйти на 120% мобилизованный и максимально собранный», — резюмировал ветеран.

«Спартак» сыграет с ЦСКА на своем поле в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи запланировано на 16.30. Соперников рассудит арбитр Павел Кукуян.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил надежду на результативное дерби.