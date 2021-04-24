Экс-игрок «Спартака» Ковач: болельщики красно-белых заслуживают победы в дерби

Бывший футболист московского «Спартака» Радослав Ковач, ныне возглавляющий чешский клуб «Опава», пожелал красно-белым победы в предстоящем дерби с ЦСКА. Он подчеркнул, что болельщики «Спартака» заслуживают этого.

«Я не смогу посмотреть дерби, потому что у нас в это время будет игра с пражской «Спартой». Но, конечно, я желаю удачи «Спартаку» и очень хочу, чтобы он завтра победил, потому что болельщики этого заслуживают. Буду следить за ситуацией, сразу после нашего матча полезу в интернет, чтобы узнать, как дела у «Спартака», — рассказал Ковач в интервью «Газете.Ru».

Подопечные Доменико Тедеско проиграли два последних матча — «Локомотиву» и «Уфе». Ковач выразил надежду, что неудачная серия команды прервется в дерби, и значительную роль в этом сыграет его соотечественник, полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

«Крал хорошо выглядит, он очень быстрый и мобильный – жалко, что не забивает. Но у него всегда очень хороший настрой и твердый характер. Надеюсь, что «Спартак» прервет неудачную серию и все будет хорошо. Здорово, что болельщиков пускают на стадион. Если разрешена заполняемость арены на 50%, то, думаю, будет 15 тыс. фанатов «Спартака» и пять тысяч — ЦСКА», — предположил Ковач.

Бывший спартаковец также оценил приход на тренерский пост в ЦСКА экс-игрока красно-синих Ивицы Олича. По мнению Ковача, это хороший опыт прежде всего для самого хорвата.

«Это очень хорошо для Ивицы — в конце концов, он несколько лет играл за ЦСКА. Я помню, что он был очень хорошим нападающим, не зря он потом уехал играть в Германию», — считает Радослав.

«Спартак» и ЦСКА выйдут на поле «Открытие Банк Арены» в 16.30 в воскресенье, 25 апреля. На данный момент красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Армейцы» имеют на балл меньше и расположились на пятой строчке.

Как сообщалось ранее, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин выразил опасение, что в случае поражения от ЦСКА команда может не попасть даже в Лигу Европы.