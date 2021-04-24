«Зенит» и «Ротор» объявили составы на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и волгоградский «Ротор» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.

Стартовый состав «Ротора»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулёв, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин, Щеткин.

Встреча между «Зенитом» и «Ротором» пройдет в Санкт-Петербурге. «Газате.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

После 26 туров «Зенит», набравший 55 очков, лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ротор» (18) располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Встреча команд в первом круге, прошедшая в Волгограде 11 августа, завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует продлить контракты с нападающим Сердаром Азмуном и вратарем Андреем Луневым.