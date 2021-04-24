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Спортивные новости

Российский гимнаст Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы

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Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в вольных упражнениях на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском Базеле.

24-летний россиянин набрал 15,166 балла. Второе место занял представитель Швейцарии Бенжамен Гишар (14,966). Бронзу взял итальянец Никола Бартолини (14,666).

Еще один россиянин Кирилл Прокопьев занял последнее, восьмое место (13,466).

Нагорный во второй раз стал чемпионом Европы в вольных упражнениях и стал восьмикратным чемпионом континента по спортивной гимнастике. Также в его активе одна бронзовая медаль. Россиянин является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также трехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Базеле завершится 25 апреля.

Ранее сообщалось, что Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2021
Мужчины. Вольные упражнения
1. Никита Нагорный (Россия) – 15,166
2. Бенджамин Гишард (Швейцария) – 14,966
3. Никола Бартолини (Италия) – 14,666...
8. Кирилл Прокопьев (Россия) – 13,466.

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