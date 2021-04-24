Журналист Орлов назвал главного врага «Зенита»

Журналист Геннадий Орлов назвал главного врага петербургского «Зенита», передает »Матч ТВ».

«У «Зенита» сейчас враг — это сам «Зенит». В последнем матче c «Краснодаром» Семак революцию совершил в глазах болельщиков. Никто не верил, что он убрать с поля четырех человек.», — сказал Орлов.

Также Орлов отметил, что Семак показал, что владеет своей профессией великолепно.

Напомним, сине-бело-голубые сыграли вничью с «быками» со счетом 2:2. В составе «Краснодара» дублем отметился Алексей Ионов. За «Зенит» отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 55 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с волгоградским «Ротором». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

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