«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «красных» единственный мяч забил Мохамед Салах. Египтянин отличился на третьей минуте встречи. За «сорок» точным ударом отметился Джозеф Уиллок. Он отправил мяч в сетку на последней минуте поединка.

В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа занимают шестое место, набрав 54 очка. В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«Ньюкасл» располагается на 15-й строчке, имея в активе 36 баллов. В следующем матче «сороки» сыграют против «Арсенала». Команды выйдут на поле 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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