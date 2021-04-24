Главный тренер сборной России высказался о победе над Белоруссией в матче Еврочеленджа

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался о победе над Белоруссией в матче Еврочелленджа, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россияне одержали верх со счетом 2:0.

«Победа есть победа. Самое главное, что мы просмотрели всех кандидатов. Сейчас будем определяться, будет более суженный состав. Эти две игры и нужны были, чтобы посмотреть этих кандидатов», — заявил Брагин.

В первом матче против белорусов, который прошел 23 апреля, Россия победила со счетом 6:3.

Напомним, что 28 апреля подопечные Валерия Брагина вылетят в Швейцарию, где начнут подготовительный сбор для участия в предстоящем мировом первенстве, которое состоится в Латвии. На групповом этапе россияне сыграют с национальными сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

Ранее сборная России по хоккею обыграла Белоруссию во втором матче Еврочелленджа.