Тарасова верит в успех Тутберидзе в работе с парами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала желание Этери Тутберидзе поработать с парами, передает Sport24.

«Кажется, Этери Георгиевна, обладая таким педагогическим и тренерским талантом, может позволить себе делать то, что она хочет. У нее должно получиться. Она очень талантливый и разноплановый человек», — сказала Тарасова.

Специалист тренирует фигуристов-одиночников — среди ее именитых спортсменов Анна Щербакова, которая выиграла чемпионат мира — 2021, Алена Косторная, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Стоит отметить, что на прошедшем мировом первенстве, которое состоялось в Стокгольме, на пьедестале оказались две российские пары. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат мира, а Александра Бойкова / Дмитрий Козловский заняли третье место.

Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мыслями о работе в парном катании.