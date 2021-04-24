«Зенит» разгромил «Ротор» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» разгромил волгоградский «Ротор» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:0.

В составе сине-бело-голубых точными ударами отметились Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Соломон Кверквелия отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 58 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Ротор» располагается на 15 строчке, имея в активе 18 баллов. В следующем матче клуб с берегов Волги встретится на своем поле с грозненским «Ахматом». Команды выйдут на поле 1 мая в 14.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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