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Спортивные новости

Названы лучшие игроки недели АПЛ

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Названы лучшие игроки недели в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В топ-3 попали нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, забивший два мяча в ворота «Бернли» (3:1), хавбек «Эвертона» Гилфи То Сигурдссон, оформивший дубль в матче против «Тоттенхэма» (2:2), а также Тимоти Кастань, отдавший голевую передачу в противостоянии с «Вест Бромвичем» (3:0).

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити», набрав 77очков. На втором месте идет «Манчестер Юнайтед», имеющий в своем активе 66 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Лестер». «Лисы» набрали 59 очков.

«Ливерпуль», который стал победителем прошлого турнира, занимает шестое место, отставая от подопечных Хосепа Гвардиолы на 23 балла.

Из матчей следующей недели стоит выделить противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Арсенала», «Челси» и «Фулхэма», а также «Саутгемптона» и «Лидса».

Ранее президент мадридского «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес высказался об угрозах главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина из-за создания нового турнира.

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