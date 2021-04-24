«Авангард» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча прошла в подмосковной Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 ОТ.

В составе победителей точными бросками отметились Корбан Найт, Клим Костин, Дамир Шарипзянов и Павел Дедунов. За армейцев шайбы забросили Антон Слепышев, Максим Мамин и Мэт Робинсон. Примечательно, что по ходу поединка красно-синие вели со счетом 2:0. ЦСКА сравнял счет за секунду до конца основного времени, переведя матч в овертайм. «Ястребы» отличились в первом дополнительном периоде. Дедунов нанес точный бросок, когда омичи играли в меньшинстве.

«Ястребы» сравняли счет в серии до четырех побед (2:2).

Следующий матч состоится на домашней арене ЦСКА 26 апреля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина — 2021.