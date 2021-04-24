Каменский: в Кубке Гагарина исход матча решает одна ошибка

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский оценил результат четвертого матча финала Кубка Гагарина, в котором «Авангард» на своем льду в овертайме победил ЦСКА 4:3 и сравнял счет в серии – 2-2. По словам Каменского, в таких противостояниях исход встречи может решиться за счет одной ошибки.

«Это плей-офф, война. Красивый хоккей, острая борьба. «Армейцы» сравняли счет за секунду до сирены – зрителям было, на что посмотреть, думаю, они довольны. Повлияли ли на результат удаления Локтионова и Шалунова у ЦСКА? Конечно, такие матч-штрафы влияют – выбыло два ведущих игрока. Команде было тяжело перестроиться, потом отобороняться, они потратили много сил. А «Авангард» победил за счет командной игры. Они играли с желанием, которого, наверное, оказалось больше – они забросили победную шайбу в меньшинстве. Но это игра-качели, этим плей-офф и красен. Чем ближе к Кубку, тем более непредсказуемы результаты встреч. Одна ошибка будет решать исход матча», -— сказал Каменский «Газете.Ru».

ЦСКА вел 2:0 после первого периода благодаря шайбам Антона Слепышева и Максима Мамина. Однако под конец первой 20-минутки штраф 5+20 получил Андрей Локтионов за удар клюшкой Клима Костина. В начале второго периода в большинстве омичи отыграли одну шайбу усилиями Корбана Найта, и тут же «армейцы» заработали еще один матч-штраф – за грубую игру против Андрея Стася был изгнан с площадки Максим Шалунов.

«Авангард» сравнял счет в начале третьего периода благодаря броску Костина, а вскоре Дамир Шарипзянов вывел хозяев вперед. ЦСКА сумел перевести встречу в овертайм за долю секунду до сирены – шанс на победу команде подарил Мэт Робинсон. Но в дополнительное время сильнее оказался «Авангард» - в меньшинстве победную шайбу забросил Павел Дедунов.

Пятая игра серии состоится в понедельник, 26 апреля. Матч пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнется в 19.30.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Федор Канарейкин не смог назвать фаворита финальной серии Кубка Гагарин.