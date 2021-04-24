Петржела не верит в то, что «Зенит» упустит чемпионство

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и волгоградским «Ротором», передает Sport24.

Напомним, клуб с берегов Невы победил со счетом 6:0.

«Думаю, что догнать «Зенит» у московских команд нет никаких шансов, он — чемпион, сто процентов. Завтрашнее дерби «Спартак» — ЦСКА не имеет значения», — сказал Петржела.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 58 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Ротор» располагается на 15 строчке, имея в активе 18 баллов. В следующем матче клуб с берегов Волги встретится на своем поле с грозненским «Ахматом». Команды выйдут на поле 1 мая в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» разгромил волгоградский «Ротор» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).