Родниной было бы интересно посмотреть на работу Тутберидзе в парном катании

Экс-фигуристка Ирина Роднина оценила перспективы тренера Этери Тутберидзе в парном катании, передает Sport24.

«Мне было бы интересно посмотреть на работу Тутберидзе в парном катании: либо порадоваться за нее, либо разочароваться. Не знаю, каких шансов больше. Но она не одна. Я бы посмотрела на работу ее команды», — сказала Роднина.

Тутберидзе тренирует фигуристов-одиночников — среди ее именитых спортсменов Анна Щербакова, которая выиграла чемпионат мира — 2021, Алена Косторная, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Стоит отметить, что на прошедшем мировом первенстве, которое состоялось в Стокгольме, на пьедестале оказались две российские пары. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат мира, а Александра Бойкова / Дмитрий Козловский заняли третье место.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев поддержал желание тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поработать с парами.