Джокович назвал положительный момент в поражении от Карацева

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от поражения в матче 1/2 финала турнира в Белграде.

Напомним, серб уступил россиянину Аслану Карацеву.

«Такие поражения даются очень тяжело, но я рад, что моему сыну понравилось. Думаю, это первый раз, когда он досмотрел мой матч до конца», — передает слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в Twitter.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

Сейчас Карацев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.

Стоит отметить, что в марте 2020 года Карацев выиграл турнир в Дубае, обыграв в финале Ллойда Харриса из ЮАР со счетом 6:3, 6:2.

Ранее Карацев обыграл Джоковича на турнире в Белграде.