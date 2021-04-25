Фердинанд призвал выбросить технологию VAR в мусорку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высушил с резкой критикой технологии системы видеоассистента рефери (VAR). Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

По его мнению, от данной функции больше вреда, чем пользы.

«VAR нужно выбросить в мусорное ведро. Мы пробовали, и это дерьмо. Нужно от него избавиться. Он замедляет футбол и высасывает эмоции из игры», — написал Фердинанд.

Система видеоассистента позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять верное решение: нарушения правил при забитых голах, эпизоды с назначением пенальти, ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй желтой не рассматриваются) и ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно совершил фол, наказываемый карточкой).

Таким образом, система видеоассистента позволяет официально выявить и подтвердить очевидные ошибки судьи во время матча.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» продлил беспроигрышную серию до 17 матчей.