Смит финишировал Крута в первом раунде на турнире UFC 261

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Смит одержал победу над Джесси Крутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 261.

Поединок завершился досрочной победой Смита в первом раунде: американец полностью доминировал на протяжении стартовой пятиминутки, и в один момент удачно для себя зарядил сопернику лоукик, попав в нерв. Медицинская бригада запретила австралийцу продолжать поединок.



Таким образом, Смит смог прервать серию из трех поражений подряд.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании арестовали наркодилера, выдававшего себя за бойца UFC Конора Макгрегора.