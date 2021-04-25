Три очка Кузнецова помогли «Вашингтону» в гостях обыграть «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Гарнет Хэтэуэй, Ти Джей Оши, Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Даниэль Стронг, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Энтони Бовилье, Адам Пелеч и Жан-Габриэль Пажо.

Российский форвард «столичных» Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы нижней части тела.

Этот успех позволил «Кэпиталз» набрать 66 очков и подняться на первую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона.

«Островитяне» с 63 баллами расположились на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что хоккеисты и тренерский штаб «Тампа-Бэй Лайтнинг» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2020.