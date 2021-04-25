«Реал» в трех из четырех последних матчах не смог забить

В очередном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграл вничью против «Бетиса».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Для подопечных Зинедина Зидана эта встреча стала третьей из четырех последних сыгранных, в которой им не удалось распечатать ворота оппонентов. «Сливочные» лишь в прошлом туре забили три мяча «Кадису», до этого сыграв 0:0 с «Ливерпулем» в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов и «Хетафе» в рамках национального первенства.

После этой игры у действующих обладателей кубка Ла Лиги набралось 71 очко. Этот результат позволил им занять предварительное второе место в турнирной таблице.

У идущего на первом месте мадридского «Атлетико» 73 очка и одна игра в запасе.

Ранее сообщалось, что бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и волгоградским «Ротором».