Карацев отыграл 23 брейк-пойнта в победном матче против Джоковича

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира, который проходит в Белграде.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4.
По ходу игры 27-летний осетин отыграл 23 брейк-пойнта из 28 (82%). В решающей партии Карацев отыграл десять из десяти таким мячей (100%).
В финале представитель России сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.
В данный момент Карацев занимает в рейтинге АТР 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.
Джокович является 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».
Ранее Аслан Карацев поделился эмоциями от победы в матче 1/2 финала турнира в Белграде.