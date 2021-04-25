Шевченко прокомментировала победу на турнире UFC 261

Боец смешанных единоборств (ММА) из Киргизии Валентина Шевченко прокомментировала победу над Джессикой Андраде в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 261.

По ее словам, она хотела заранее решить вопрос и забрать победу по итогам встречи себе.

«Я умею все. Прости, Джессика, но моим планом было уничтожить тебя. Кто бы ни был следующим претендентом — приходите и попробуйте отобрать мой пояс», — заявила Шевченко по окончании боя.

Для 33-летней спортсменки этот успех стал седьмым кряду в UFC. Андраде же потерпела первое поражение после успеха в поединке против Кэтлин Чуканян.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

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