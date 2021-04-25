Намаюнас нокаутировала Вейли в со-главном бою UFC 261

Боец смешанных единоборств (ММА) из США Роуз Намаюнас нокаутировала Чжан Вейли в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 261.

Поединок завершился в первом раунде: американка выбросила мощнейший хайкик под рукой у Чжан, уронила китаянку на настил, после чего совершила эффектное добивание. Рефери пришлось остановить бой, несмотря на возмущения лишившейся чемпионского пояса азиатки.

Для Намаюнас этот успех стал 11-м в профессиональной карьере. Вейли же потерпела пятое поражение.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании арестовали наркодилера, выдававшего себя за бойца UFC Конора Макгрегора.