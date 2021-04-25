Усман после победы над Масвидалем назвал себя королем UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) из Нигерии Камару Усман прокомментировал победу над Хорхе Масвидалем в поединке за титул чемпиона полусреднего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире 261.

«Хотели насилия? Вот оно. Давненько я не нервничал перед боями, но этот парень (Масвидаль) сумел меня довести. Спасибо ему за то, что заставил меня готовиться и показать все, на что я способен. Тренер говорил мне, что не надо ничего придумывать, только классика и фундаментальные навыки.

Я — король вне зависимости от весовых категорий», — заявил Усман после боя.

Напомним, что для 33-летнего спортсмена этот успех стал 19-м в профессиональной карьере. Масвидаль же потерпел 15-е поражение.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию ивента в Джексонвилле, где присутствовало 15 тысяч болельщиков.

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