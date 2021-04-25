Экс-игрок «МЮ» раскритиковал VAR

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал систему видеоассистента рефери (VAR).

«VAR нужно выбросить в мусорное ведро. Мы пробовали, и это дерьмо. Нужно от него избавиться. Он замедляет футбол и высасывает эмоции из игры», — написал Фердинанд в своем Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

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