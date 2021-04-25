Бубнов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА

Бывший игрок сборной СССР по футболу Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА.

«Обе команды подходят к важному дерби на фоне двух подряд поражений. Все будут решать морально-волевые качества. Ставлю на красно-белых, так как у них было больше времени на подготовку», — передает слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – «армейцы» расположились на пятой строчке.

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу, «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин оценил состояние красно-белых и армейцев в преддверии очной встречи команд.