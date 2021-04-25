Боец UFC Усман рассказал об уважении к Мосвидалю

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман после победы над Хорхе Мосвидалем заявил об уважении к своему оппоненту.

«Вы говорили, что хотите жестокости? Рад стараться. У меня нет никакого неуважения к Хорхе. Он сделал меня лучше, заставил нервничать. Никогда я еще так не нервничал перед поединками», — заявил Усман после боя.

Африканец нокаутировал 36-летнего представителя США Хорхе Масвидаля во втором раунде: Камару буквально одним панчем в челюсть снес голову Хорхе, после чего нанес еще несколько ударов лежащему на настиле оппоненту.

Для 33-летнего спортсмена этот успех стал 19-м в профессиональной карьере. Масвидаль же потерпел 15-е поражение.

Предыдущий поединок между атлетами прошел в 2020 году и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Усман финишировал Масвидаля в главном поединке UFC 261.