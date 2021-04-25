Президент УЕФА высказался об ответственности для клубов Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался об ответственности для клубов Суперлиги.

«Каждый должен нести ответственность за то, что сделал. Мы не станем делать вид, что ничего не произошло. В ближайшее время мы решим, что будем делать», — передает слова Чеферина Daily Mail.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

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