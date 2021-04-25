Рэпер ST верит в победу «Спартака» над ЦСКА

Рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, верит в победу московского «Спартака» над столичным ЦСКА в матче 27 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА «Новости».

«Мы, болельщики «Спартака», кто сегодня будет смотреть матч на стадионе или по ТВ, верим только в победу. Верим в свою команду. Сегодня мы победим», — сказал музыкант.

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Ранее бывший игрок сборной СССР по футболу Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА.