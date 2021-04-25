Третьяк оценил вероятность приезда игроков из НХЛ на чемпионат мира

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вероятность приезда игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на чемпионат мира 2021 года, передает ТАСС.

«Известно, что игроки должны будут пройти пятидневный карантин. Как я уже говорил, все будет зависеть от НХЛ. Мы надеемся, что все-таки кто-то приедет», — сказал Третьяк.

Также Третьяк отметил, что заявка команд будет расширена с 25 до 28 игроков, а по ходу турнира можно будет дозаявить до шести хоккеистов.

Напомним, что 28 апреля подопечные Валерия Брагина вылетят в Швейцарию, где начнут подготовительный сбор для участия в предстоящем мировом первенстве, которое состоится в Латвии. На групповом этапе россияне сыграют с национальными сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

Ранее Россия обыграла Белоруссию во втором матче Еврочелленджа.