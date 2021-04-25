Степашин раскритиковал судейство в матче «Динамо» — «Химки

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал судейство Сергея Кукуляка в матче между бело-голубыми и подмосковными «Химками», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Динамо» проиграло со счетом 0:1.

Степашин отметил, что судья прекрасно видел нарушение на Николае Комличенко в штрафной химчан, но не назначил очевидный пенальти.

«Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами. А выводы озвучены для широкой футбольной общественности», — сказал Степашин.

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Московской области занимает восьмое место, набрав 41 очко. В следующем туре химчане сыграют дома против екатеринбургского «Урала». Встреча пройдет 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Динамо» идет на шестом месте, имея в активе 46 баллов. В следующем матче подопечные Сандро Шварца встретятся на выезде с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле 1 мая в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Химки» одержали гостевую победу над «Динамо».