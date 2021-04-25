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Спортивные новости

Хабиб назвал имя лучшего бойца

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал имя лучшего бойца.

Перед поединком на турнире UFC 261 между Хабиб в Twitter обратился к Камару Усману: «Удачи, брат. Ты лучший в октагоне и вне его».

Африканец нокаутировал 36-летнего представителя США Хорхе Масвидаля во втором раунде: Камару буквально одним панчем в челюсть снес голову Хорхе, после чего нанес еще несколько ударов лежащему на настиле оппоненту.

Для 33-летнего спортсмена этот успех стал 19-м в профессиональной карьере. Масвидаль же потерпел 15-е поражение.

Предыдущий поединок между атлетами прошел в 2020 году и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман после победы над Хорхе Мосвидалем заявил об уважении к своему оппоненту.

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