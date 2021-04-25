Baza: фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в Москве

Telegram-канал Bazaсообщил, что фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в Москве.

Отмечается, что ночью более 150 болельщиков московских команд устроили драку в районе Орехово-Зуевского проезда. В потасовке участвовали представители крупных фанатских объединений с обеих сторон.

Интересно, что Sport24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает, что информация о драке не соответствует действительности.

«Серьезных правонарушений в Нижегородском районе не зафиксировано. Заявлений из медицинских учреждений о получении телесных повреждений в Орехово-Зуевском проезде от граждан не поступало», — сообщили в пресс-службе.

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Ранее футболист ЦСКА Дзагоев рассказал о важности матча со «Спартаком».