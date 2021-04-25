Актер Баринов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралАхмат
1:1
закончен
ЗенитРотор
6:0
закончен
ТамбовЛокомотив М
2:5
закончен
Динамо МХимки
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ЛиверпульНьюкасл Юнайтед
1:1
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЧелси
0:1
закончен
Шеффилд ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскТомь
1:1
закончен
ЕнисейСпартак-2
4:2
закончен
ОренбургНижний Новгород
2:1
закончен
ВелесИртыш
2:1
закончен
ШинникКрылья Советов
2:2
закончен
АкронАлания
1:2
закончен
ЧайкаЧертаново
1:1
закончен
Краснодар-2Нефтехимик
1:1
закончен
Торпедо МТекстильщик
2:1
закончен
ФакелВолгарь
1:1
закончен
БалтикаДинамо-Брянск
2:0
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенБрест
1:2
закончен
МетцПСЖ
1:3
закончен
Испания / Примера
ЭльчеЛеванте
1:0
закончен
ВальядолидКадис
1:1
закончен
ВаленсияАлавес
1:1
закончен
Реал МадридБетис
0:0
закончен
Италия / Серия А
ДженоаСпеция
2:0
закончен
ПармаКротоне
3:4
закончен
СассуолоСампдория
1:0
закончен
Германия / Бундеслига
МайнцБавария
2:1
закончен
УнионВердер
3:1
закончен
ФрайбургХоффенхайм
1:1
закончен
ВольфсбургБоруссия Д
0:2
закончен
БайерАйнтрахт Ф
3:1
закончен
Украина / Премьер-лига
КолосВорскла
3:0
закончен
Днепр-1Минай
3:0
закончен
ЛьвовДесна
1:0
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
4:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
4:2
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
5:3
закончен
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:6
закончен
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
4:3 (ОТ)
закончен
Детройт Ред УингзДаллас Старз
1:2 (ОТ)
закончен
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
1:4
закончен
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
1:5
закончен
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
3:6
закончен
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
4:2
закончен
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
0:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
120:103
закончен
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
132:94
закончен
Индиана ПэйсерсДетройт Пистонс
115:109
закончен
Майами ХитЧикаго Буллз
106:101
закончен
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
108:110
закончен
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
108:93
закончен
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
96:101
закончен
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
129:116
закончен
Бокс/ММА / UFC 261
Усман — Масвидаль, Вейли — Намаюнас, Шевченко — Андраде
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБёрнли
0:3
перерыв
Лидс ЮнайтедМанчестер Юнайтед
16:00
Астон ВиллаВест Бромвич Альбион
21:00
Россия / Премьер-Лига
УфаСочи
1:2
перерыв
РостовАрсенал
16:30
Спартак МЦСКА
16:30
РубинКраснодар
19:00
Англия / Кубок лиги
Манчестер СитиТоттенхэм Хотспур
18:30
Италия / Серия А
БеневентоУдинезе
1:3
2 тайм
Интер МВерона
16:00
ФиорентинаЮвентус
16:00
КальяриРома
19:00
АталантаБолонья
21:45
Украина / Премьер-лига
ЗаряОлимпик Д
1:0
перерыв
АлександрияШахтёр Д
17:00
Динамо КИнгулец
17:00
Франция / Лига 1
НиццаМонпелье
3:1
перерыв
СтрасбургНант
16:00
РеннДижон
16:00
ЛорьянБордо
16:00
ЛансНим
16:00
АнжеМонако
18:05
ЛионЛилль
22:00
Испания / Примера
УэскаХетафе
15:00
ВильярреалБарселона
17:15
СельтаОсасуна
19:30
СевильяГранада
19:30
Атлетик БАтлетико М
22:00
Германия / Бундеслига
РБ ЛейпцигШтутгарт
16:30
Боруссия МАрминия
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
22:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
01:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
02:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Нижний Новгород
46:47
перерыв
Енисей Калев
49:37
перерыв
Химки Автодор
42:48
перерыв
УНИКС Локомотив-Кубань
37:46
перерыв
Астана Цмоки-Минск
38:57
перерыв
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсБостон Селтикс
20:00
Бруклин НетсФиникс Санз
22:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
23:00
Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
02:00
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
02:30
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
03:00
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
05:00
Италия / Серия А
ТориноНаполи
19:30
ЛациоМилан
21:45
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиКристал Пэлас
22:00
Испания / Примера
ЭйбарРеал Сосьедад
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
01:30
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
02:00
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
02:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
02:30
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
03:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
04:00
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
05:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
05:30
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
02:00
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
02:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
02:00
Филадельфия СиксерсОклахома-Сити Тандер
02:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
02:30
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
02:30
Майами ХитЧикаго Буллз
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
03:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
04:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Актер Баринов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Актер Валерий Баринов считает, что московский ЦСКА обыграет столичный «Спартак» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Это очень любопытная игра. Почему-то я склоняюсь к победе к ЦСКА. Хотя они мне не очень понравились в кубке. Вообще, со стороны кажется, что мысли нет на поле», — сказал Баринов.

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Всего команды провели между собой 192 матча. «Спартак» победил в 82 играх. 72 встречи закончились победой армейцев. Также «Спартак» лидирует по количеству забитых мячей в дерби (323:285).

Ранее «Спартак» анонсировал матч с ЦСКА в стиле игры «Мортал Комбат».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.