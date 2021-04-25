Червиченко назвал победителя в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белые победят в дерби против столичного ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

«Спартак» сегодня выиграет. За счет атаки, азарта и ошибок. У них из критического — только отсутствие Жиго. У ЦСКА много травмированных, еще и Фернандеса нет. Это уже совсем смерть», — сказал Червиченко.

Также Червиченко считает, что если сегодня ЦСКА проиграет, то по Ивице Оличу могут быть сделаны выводы.

«Для него это решающий матч», — добавил он.

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

Ранее сообщалось о том, что актер Валерий Баринов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком».