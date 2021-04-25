Тарпищев посоветовал «Спартаку» искать нового тренера среди бывших игроков клуба

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев посоветовал руководству московского «Спартака» искать нового тренера среди бывших игроков клуба, передает Sport24.

»Тедеско мне нравится как мотиватор. Кто, если не он? Я о таком не думаю. Искал бы варианты с бывшими спартачами. Они все мои друзья, было бы не правильно называть имена», — сказал Тарпищев.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о том, что Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с красно-белыми. Он покинет расположение команды после текущего сезона.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третью строчку, набрав 47 очков. 25 апреля красно-белые сыграют против столичного ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Александр Мостовой порассуждал о важности дерби для Тедеско.