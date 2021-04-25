Гимнаст Белявский выиграл золото на чемпионате Европы

Россиянин Давид Белявский завоевал золотую медаль в упражнении на перекладине на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Второе место досталось немецкому спортсмену Андреасу Тобу, третий результат показал представитель Турции Адем Асиль. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария

Мужчины. Перекладина

1. Давид Белявский (Россия) – 14,066

2. Андреас Тоба (Германия) – 13,833

3. Адем Азил (Турция) – 13,766

Белявский в заключительный день турнира также стал вторым в упражнениях на брусьях. Кроме того, на нынешнем чемпионате Европы 29-летний гимнаст завоевал серебряную награду в личном многоборье.

У женщин Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях. До этого Мельникова выиграла золото в упражнении на брусьях, а чуть ранее россиянка стала второй в многоборье.

Ранее сообщалось, что Гимнастка Мельникова завоевала вторую медаль на чемпионате Европы.