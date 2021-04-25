Газизов: Терехов играл рукой перед назначением пенальти

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение от «Сочи» в 27-м туре РПЛ и оценил эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды на последней минуте матча.

«Матч очень хороший. Мы показываем, что играем в агрессивный футбол. Такое бывает в футболе — ты доминируешь, но проигрываешь. Мы должны продолжать гнуть свою линию и тогда все будет нормально. Пенальти на последней минуте? Пенальти был. Вопросов нет. Но до этого, нам кажется, Терехов играл рукой. Будем пересматривать этот эпизод», — сказал Газизов в интервью Sport24.

«Сочи» победил «Уфу» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе черноморского клуба точными ударами отметились Данила Прохин, Антон Заболотный и Кристиан Нобоа, который в конце матча реализовал пенальти и принес своей команде три очка. За команду из Башкортостана отличились Вячеслав Кротов и Тимур Жамалетдинов.

Отметим, что на 45-й минуте за вторую желтую был удален с поля игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов, это случилось при счете 2:0 в пользу его команды. Во втором тайме «Уфа» сравняла счет, но уже в добавленное время Боян Йокич сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота хозяев.

Ранее сообщалось, что «Сочи» обыграл «Уфу» в матче 27-го тура РПЛ.