Сборная России по спортивной гимнастике стала первой в медальном зачете на чемпионате Европы

Сборная России уверенно выиграла командный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. На турнире в Базеле команда завоевала пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую награду.

На втором месте сборная Великобритании, в активе которой одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали. На третьем месте швейцарцы, завоевавшие по одной награде каждого достоинства.

Две золотые медали в российской сборной завоевал Никита Нагорный, победивший в личном многоборье и вольных упражнениях. У Нагорного также два серебра, за упражнения на коне и кольцах. У Давида Белявского золото в упражнении на перекладине и также два серебра — в многоборье и за упражнениях на параллельных брусьях. Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье, а Ангелина Мельникова — в упражнениях на разновысоких брусьях.

Ранее сообщалось, что гимнаст Белявский выиграл золото на чемпионате Европы.