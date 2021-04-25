Газзаев об удалении Ахметова: абсолютно ошибочное решение судьи

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной Думы Валерий Газзаев прокомментировал эпизод с удалением Ильзата Ахметова в первом тайме матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Армеец в центре поля грубо сыграл против форварда красно-белых Александра Соболева.

«А как Ахметов должен, просто стоять и смотреть? Он попал в мяч, и нога пошла дальше. Никакого удаления. Абсолютно ошибочное решение судьи», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент в матче «Спартак» — ЦСКА идет второй тайм, счет в игре открыл Джордан Ларссон.

Напомним, что Ахметов также заработал красную карточку в матче 23-го тура с «Зенитом».

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Ранее сообщалось, что Ахметов удален в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА.