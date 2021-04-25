Актер Паль задержан за избиение экс-хоккеиста ЦСКА

Известный актер Александр Паль задержан за избиение хоккеиста. Как сообщает РЕН ТВ, жертвой стал экс-игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов.

Бывший спортсмен был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами головы и челюсти. Антипов опознал актера и написал заявление в полицию. Правоохранители задержали нападавших, среди них оказался Паль и двое его друзей. Сейчас все трое находится на допросе в отделении полиции.

32-летний Паль дважды задерживался за участие в несанкционированных акциях. В августе 2019-го года Паля он был задержан на Пушкинской площади, тогда на актера тогда завели административное дело.

Кроме того, Паль выкладывал снимки с незаконных массовых мероприятий в своих соцсетях, призывал граждан выходить на пикеты и высказывался в поддержку задержанных за провокации участников акций.

Ранее Паль рассказал о нежелании сниматься в блокбастерах.