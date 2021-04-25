ЦСКА впервые с марта 2017 года не нанес ни одного удара в створ соперника в матче РПЛ

Московский ЦСКА впервые с марта 2017 года не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. Это произошло в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», в котором армейцы уступили со счетом 0:1

Ранее подобное случилось в 2017-м году в матче РПЛ с «Зенитом». Тогда встреча завершилась вничью 0:0.

Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча. Промес со своей половины поля отдал направо шведу в район центрального круга, Ларссон на скорости оббежал Васина, потом просочился между обоими центральными защитниками армейцев и пробил низом в ближний под опорную Акинфееву.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.