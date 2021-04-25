«Манчестер Сити» завоевал Кубок английской лиги в четвертый раз подряд

В Лондоне прошел финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом Хотспур». Встреча завершилась со счетом со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба.

Единственный гол был забит на 82-й минуте матча — отличился защитник Эмерик Лапорт.

«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, в том числе команда Гвардиолы взяла четыре последних розыгрыша этого турнира. «Тоттенхэм» за свою историю четыре раза завоевывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.

«Манчестер Сити» также близок к победе в чемпионате Англии и продолжает борьбу в Лиге чемпионов

Этот матч был выбран в Англии как тестовое событие для возвращения болельщиков на стадионы Великобритании. Финал на стадионе «Уэмбли» посетило 8000 зрителей.

Кубок английской лиги. Финал

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Лапорт – 82'

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн трансляцию матча.