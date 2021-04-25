«Привет, конюшня. Ну как твои дела?»: «Спартак» обратился к ЦСКА в Twitter

Пресс-служба «Спартака» после победы в дерби над ЦСКА оригинально обратилась к сопернику.

«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» — написано в Twitter «Спартака».

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?», — ответила пресс-служба армейцев в комментариях к посту.

Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.