«Краснодар» одержал первую победу под руководством Гончаренко

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте Алексеем Ионовым.
«Краснодар» прервал свою безвыигрышную серию из четырех матчей и одержал первую победу под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.
«Рубин» выигрывал в предыдущих трех матчах чемпионата со счетом 1:0. Казанский клуб позволил «Спартаку» оторваться на четыре очка и существенно осложнил себе борьбу за попадание в призовую тройку.
«Рубин» набрал в 27 матчах 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» 38 очков и десятое место.
РПЛ. 27-й тур
«Рубин» (Казань) — »«Краснодар» (Краснодар) — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 Ионов – 17'
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.