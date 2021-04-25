Президент УЕФА рассказал об отношении к клубам Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью английским СМИ рассказал об отношении к клубам, вступившим в Суперлигу.

«В истории с Суперлигой есть явная разница между английскими клубами и остальными шестью. Клубы АПЛ вышли из этой лиги первыми, они признали, что допустили ошибку. Нужно обладать величием, чтобы сказать: «Я был не прав». Все остальные, есть ощущение, верят, что Земля плоская, а также, что Суперлига все еще существует», — сказал Чеферин в интервью Daily Mail.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» планирует подать в суд на УЕФА.