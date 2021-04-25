Капитан «Спартака» рассказал о возможном уходе Тедеско из клуба

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после дерби с ЦСКА высказался о весьма вероятном уходе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско по окончании нынешнего сезона. Напомним, что контракт немецкого тренера заканчивается летом, но он еще зимой заявил, что намерен покинуть клуб.

«Уговаривал ли я Тедеско остаться? Мы общаемся, но сегодня такая ситуация, где мы думаем только о футболе и результатах. Что будет потом — узнаем в конце чемпионата. Мы будем разговаривать», — сказал капитан «Спартака» после матча.

Единственный гол в матче «Спартак» — ЦСКА на 51-й минуте забил Джордан Ларссон.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев. Удаление Ахметова вызвало много споров по ходу и после матча. По мнению многих экспертов, игрок ЦСКА сыграл в мяч.

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ и проигрывает «Зениту» восемь очков.

Ранее стало известно, что говорили после победы «Спартака».