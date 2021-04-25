«Аталанта» выиграла 5:0 и вышла на второе место, Миранчук забил один из голов

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Болонью» со счетом 5:0.

Счет открыл Руслан Малиновский, затем отличился Луис Мурьель. Во втором тайме Ремо Фройлер довёл счет до крупного, а Дуван Сапата и россиянин Алексей Миранчук превратили цифры на табло в унизительные для «Болоньи».

Стоит заметить, что в начале второго тайма полузащитник «Болоньи» Йерди Схаутен получил красную карточку.

«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» с 38 очками находится на 12-м месте.

Недавно футбольный агент Деннис Лахтер заявил, «Аталанта» может продать Миранчука, который оказался не нужен клубу. Однако агент, представляющий интересы самого футболиста, Вадим Шпинев эту информацию опроверг в резкой форме.

Серия А. 33-й тур.

«Аталанта» (Бергамо) — «Болонья» (Болонья) — 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Малиновский – 22, 2:0 - Мурьель – 44' (пен), 3:0 - Фройлер – 57, 4:0 - Сапата – 59, 5:0 Миранчук – 73.

Удаления: нет / Схаутен – 49'

Ранее сообщалось, что «Аталанта» Миранчука в гостях сыграла вничью с «Ромой».