Онопко раскритиковал Ахметова за удаление в игре против «Спартака»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко раскритиковал полузащитника Ильзата Ахметова за удаление в игре 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, хавбек не успевает грамотно вступать в отбор.

«Он на мяче хороший, это его позиция, но он немножко не успевает идти правильно в отбор, когда забирает мяч. Поэтому все вот эти нарушения какие-то мелкие...

Чтобы забирать мяч по правилам, нужен талант, нужна резкость. У него не хватает качеств именно в отборе», — заявил Онопко.

Напомним, что красно-синие потерпели в трех последних матчах три поражения с общим счетом 1:6.

За три тура до финиша сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков.

Следующую игру армейцы проведут против «Уфы».

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