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Спортивные новости

Защитник «Спартака» Кутепов получил сотрясение мозга в дерби с ЦСКА

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов получил сотрясение мозга в матче против столичного ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По словам директора департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова, у футболиста диагностировано сотрясение средней тяжести, после которого ему будет необходимо провести несколько дней в состоянии покоя.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата.

В 28-м туре подопечные Доменико Тедеско на выезде сразятся против тульского «Арсенала». Матч состоится 3 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко раскритиковал полузащитника Ильзата Ахметова за удаление в игре 27-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака».

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